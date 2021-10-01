Понсе потребуется операция на колене из-за травмы в матче с «Наполи»
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе получил травму колена в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи» (3:2), сообщает пресс-служба красно-белых.
Обследование выявило у 24-летнего аргентинца повреждение мениска. В понедельник, 4 октября футболист перенесет операцию, после которой станут известны сроки восстановления.
Понсе получил травму в конце первого тайма встречи с «Наполи» после столкновения с защитником неаполитанцев Костасом Маноласом. Вместо аргентинца на поле вышел Александр Соболев.
В сезоне-2021/22 Понсе провел 11 матчей за «Спартак», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-10-01-ponse_potrebuyetsya_operatsiya_na_kolene/
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