Караваев приступил к тренировкам по индивидуальной программе
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник команды Вячеслав Караваев приступил к тренировкам по индивидуальной программе.
«Караваев начал индивидуальную работу на поле. Послезавтра будет контрольное обследование, по итогам которого можно будет сказать, когда он приступит к занятиям в общей группе», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
Караваев получил травму ноги в расположении сборной России в начале сентября, он пропустил все матчи «Зенита» в минувшем месяце.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-10-01-sergey-semak-sochi-kvalifitsirovannaya-i-opytnaya-komanda-s-kotoroy-nam-vsegda-slozhno-igrat.htm
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