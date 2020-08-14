Помощник Тедеско прокомментировал отсутствие главного тренера «Спартака» на матче

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель после победы над «Ахматом» (2:0) в 2-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал отсутствие главного тренера команды Доменико Тедеско на матче из-за болезни.

— Мы планировали подготовку к игре всем тренерским штабом, — заявил он. — Эту победу нельзя персонализировать — это заслуга всего персонала, который работает в клубе. Есть ли тенденция в том, что «Спартак» побеждает, когда Доменико нет на скамейке? Не вижу смысла это обсуждать. (Севастиан Терлецкий)