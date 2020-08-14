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Помощник Тедеско прокомментировал отсутствие главного тренера «Спартака» на матче

22:50
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель после победы над «Ахматом» (2:0) в 2-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал отсутствие главного тренера команды Доменико Тедеско на матче из-за болезни.

— Мы планировали подготовку к игре всем тренерским штабом, — заявил он. — Эту победу нельзя персонализировать — это заслуга всего персонала, который работает в клубе. Есть ли тенденция в том, что «Спартак» побеждает, когда Доменико нет на скамейке? Не вижу смысла это обсуждать. (Севастиан Терлецкий)

Спартак — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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