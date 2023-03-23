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Полузащитник «Зенита» Мостовой рассказал, как снялся в сериале

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своем опыте съемок в сериале «Содержанки».

«Да, пока у меня была эпизодическая роль, как маленькое хобби. Интересно было бы попробовать что-то больше. Но на первом месте всегда будет футбол. В шутку можно в Википедии написать, что я футболист-актер. (Улыбается.) Хотя на киносервисах видел уже свою страничку. Я в самой первой серии был. В двух моментах мелькнул. И будет еще один эпизод, который мы снимали на стадионе. Я там буду в нашей раздевалке. Должен был еще в одной сцене сняться, но не получилось. Съемочный день затянулся. И ближе к полуночи мне пришлось покинуть площадку: с утра надо было ехать на тренировку», — приводит Sport24 слова Мостового.

25-летний россиянин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-23-deneg-zaplatili-v-magazin-raz-skhodit-futbolist-zenita-mostovoy-rasskazal-kak-snyalsya-v-seriale
Андрей Мостовой
Футбол
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 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Урал 20 7 4 9 24-31 25
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