Полузащитник «Зенита» Мостовой рассказал, как снялся в сериале

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своем опыте съемок в сериале «Содержанки».

«Да, пока у меня была эпизодическая роль, как маленькое хобби. Интересно было бы попробовать что-то больше. Но на первом месте всегда будет футбол. В шутку можно в Википедии написать, что я футболист-актер. (Улыбается.) Хотя на киносервисах видел уже свою страничку. Я в самой первой серии был. В двух моментах мелькнул. И будет еще один эпизод, который мы снимали на стадионе. Я там буду в нашей раздевалке. Должен был еще в одной сцене сняться, но не получилось. Съемочный день затянулся. И ближе к полуночи мне пришлось покинуть площадку: с утра надо было ехать на тренировку», — приводит Sport24 слова Мостового.

25-летний россиянин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.