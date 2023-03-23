Агент Николсона рассказал, когда игрок вернется в расположение «Спартака»

Агент форварда «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега рассказал «СЭ», когда игрок вернется в расположение московской команды.

«Шамар вернется в расположение клуба на следующий день после игры Ямайки с Мексикой», — сказал Портега «СЭ».

Матч Лиги наций КОНКАКАФ Мексика — Ямайка Мексика состоится 27 марта и начнется в 03.00 по московскому времени.