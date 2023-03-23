Квеквескири рассказал, в каком случае готов сбрить бороду: «Я не суеверный»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос «СЭ» о своей бороде.

«В каком случае готов сбрить бороду? Когда захочу. Есть борода, волосы отрастают быстро. Многие ее отращивают на удачу? Я не суеверный человек. Есть борода, мне без разницы», — сказал Квеквескири «СЭ».

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 17-ю очками.