30 июня, 09:37

Луис Энрике: «Хочу забить 10-15 голов в новом сезоне»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике после товарищеского матча против «Црвены Звезды» (3:0) поделился с «СЭ» целями на сезон-2025/26.

— Какие у тебя личные цели на сезон?

— Я планирую максимально выкладываться в матчах, стремиться быть лучшим. Хочу помочь своей команде быть лучшей на поле.

— Давай поставим цель. Сколько голов ты хочешь забить в этом сезоне?

— О, я хочу забить 10-15 голов. И отдать 10 голевых передач. Вот моя цель!

В минувшем сезоне 24-летний Энрике провел 14 матчей за «Зенит» в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

