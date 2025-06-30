Футбол
30 июня, 09:20

Энрике — о дубле в ворота «Црвены Звезды»: «Очень доволен таким началом сезона»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике поделился с «СЭ» впечатлениями от товарищеского матча против «Црвены Звезды» (3:0), в котором он оформил дубль.

«Я очень доволен таким началом сезона. Я забил два гола и счастлив, что помог команде победить. Но мы продолжаем работать, нам еще есть к чему стремиться. Мы собираемся хорошо подготовиться к сезону, пусть он будет сезоном побед и многих достижений», — сказал Энрике «СЭ».

У сине-бело-голубых на 3 июля также запланирована товарищеская игра против махачкалинского «Динамо».

По итогам минувшего сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

