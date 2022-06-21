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Полузащитник «Зенита» Кравцов: «Чувствую себя прекрасно, всегда рад играть по 90 минут»

Полузащитник «Зенита» Кравцов прокомментировал результат товарищеского матча против «Нижнего Новгорода»
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Нижнего Новгорода» в рамках турнира «Кубок Матч Премьер».

Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти петербуржцы одержали победу со счетом 5:3.

— Сегодня была первая игра, мы только входим в сезон. Нужно забивать голы и решать исход матча раньше, чтобы не доводить до этих пенальти. Тем не менее, думаю, что для первой игры все прошло нормально — вкатимся! — цитирует Кравцова сайт питерцев.

— Какая задача на матч стояла перед командой и лично перед вами?

— Самое главное — набрать игровой тонус, поэтому все получил игровую практику. А вообще — победить, побеждать всегда нужно. Хорошо, что мы сегодня выиграли.

— Вы и Арсен Адамов провели все 90 минут на поле. Насколько чувствуется нагрузка?

— Чувствую себя прекрасно, всегда рад играть по 90 минут.

— Вы играли против бывшей команды, но, кажется, совсем не щадили тех, вместе с кем вступали последние полгода.

— Это футбол — всем всегда хочется победить, все рвут и мечут, доказывают, я не исключение.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-21-kirill-kravtsov-nuzhno-reshat-iskhod-matcha-ranshe-chtoby-ne-dovodit-do-penalti.htm
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