Полузащитник «Зенита» Кравцов: «Чувствую себя прекрасно, всегда рад играть по 90 минут»
Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Нижнего Новгорода» в рамках турнира «Кубок Матч Премьер».
Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти петербуржцы одержали победу со счетом 5:3.
— Сегодня была первая игра, мы только входим в сезон. Нужно забивать голы и решать исход матча раньше, чтобы не доводить до этих пенальти. Тем не менее, думаю, что для первой игры все прошло нормально — вкатимся! — цитирует Кравцова сайт питерцев.
— Какая задача на матч стояла перед командой и лично перед вами?
— Самое главное — набрать игровой тонус, поэтому все получил игровую практику. А вообще — победить, побеждать всегда нужно. Хорошо, что мы сегодня выиграли.
— Вы и Арсен Адамов провели все 90 минут на поле. Насколько чувствуется нагрузка?
— Чувствую себя прекрасно, всегда рад играть по 90 минут.
— Вы играли против бывшей команды, но, кажется, совсем не щадили тех, вместе с кем вступали последние полгода.
— Это футбол — всем всегда хочется победить, все рвут и мечут, доказывают, я не исключение.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
|- : -
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
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Химки – Зенит
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