Семак оценил игру Кузяева на позиции центрального нападающего

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру некоторых футболистов в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода».

Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти петербуржцы одержали победу со счетом 5:3.

«Адамов хорошо выглядел в плане функционального состояния и по сегодняшней игре, на наш взгляд, легко двигался. Было видно, что тот же Дима Чистяков после операции, после паузы должен поменьше играть, поэтому мы были все время на пульсе. Сегодня выпала такая честь Арсену сыграть 90 минут, думаю, что он не расстроился.

Кузячев в роли центрального нападающего? Ситуативно получилось, потому что мы по ходу матча смотрели, кто в каком состоянии, кто больше, а кто меньшее устал. Кирилл Кравцов чувствовал себя хорошо, поэтому нужно было кого-то выдвигать вперед, а на сегодняшний день у нас один Ваня Сергеев. Поэтому пришлось кому-то из полузащитников сыграть повыше», — сказал Семак.

В следующем туре «Зенит» сыграет против «Сочи», матч пройдет 25 июня на стадионе «Смена».