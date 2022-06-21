Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:54

Семак оценил игру Кузяева на позиции центрального нападающего

Гоша Чернов
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру некоторых футболистов в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода».

Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти петербуржцы одержали победу со счетом 5:3.

«Адамов хорошо выглядел в плане функционального состояния и по сегодняшней игре, на наш взгляд, легко двигался. Было видно, что тот же Дима Чистяков после операции, после паузы должен поменьше играть, поэтому мы были все время на пульсе. Сегодня выпала такая честь Арсену сыграть 90 минут, думаю, что он не расстроился.

Кузячев в роли центрального нападающего? Ситуативно получилось, потому что мы по ходу матча смотрели, кто в каком состоянии, кто больше, а кто меньшее устал. Кирилл Кравцов чувствовал себя хорошо, поэтому нужно было кого-то выдвигать вперед, а на сегодняшний день у нас один Ваня Сергеев. Поэтому пришлось кому-то из полузащитников сыграть повыше», — сказал Семак.

В следующем туре «Зенит» сыграет против «Сочи», матч пройдет 25 июня на стадионе «Смена».

Арсен Адамов
Далер Кузяев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 интересных фактов о пиве
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Игонин: «Переход Кассьерры в любом случае пойдет на пользу «Зениту»
Семак объяснил замену вратаря перед серией пенальти в товарищеском матче
Экс-защитник «Динамо» Дьяков считает, что у Дзюбы не возникнет проблем в «Фенербахче»
Сергей Семак оценил дебют Зелимхана Бакаева в составе «Зенита»
Семак оценил игру «Зенита» в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода»
Бакаев уже забивает за «Зенит». Пока — с пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игонин: «Переход Кассьерры в любом случае пойдет на пользу «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Кравцов: «Чувствую себя прекрасно, всегда рад играть по 90 минут»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости