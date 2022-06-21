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«Химки» попросят перенести матч «Торпедо» в первом туре на другую арену

Иван Шитик
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб попросит РПЛ перенести матч «Торпедо» в первом туре чемпионата России сезона-2022/23 на другую арену.

«Никакой здесь альтернативы быть не может. Есть подмосковный футбольный клуб «Химки» и есть команда, которая будет играть на своем стадионе. Наша задача — это футбольный клуб «Химки», а не «Торпедо», и, если кто-то этого не понимает, мы в ближайшее время это объясним», — сказал Терюшков ТАСС.

В первом туре «Химки» примут петербургский «Зенит», а «Торпедо» — «Сочи». «Торпедо» до сентября домашние матчи будет проводить на «Арене Химки» — домашней арене подмосковного клуба. В качестве домашнего стадиона московской команды заявлены «Лужники».

«Стадион будет общаться с «Торпедо», как выходить из сложившейся ситуации. Когда они заключали договор, то знали, что у него есть футбольный клуб из Московской области. Никакие дополнительные заработки не могут быть в ущерб клубу. «Торпедо» я советую искать альтернативный стадион», — добавил Терюшков.

В прошлом сезоне «Торпедо» заняло первое место в Футбольной национальной лиге и получило право сыграть в высшем российском дивизионе.

Источник: https://tass.ru/sport/14991911
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