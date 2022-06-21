«Химки» попросят перенести матч «Торпедо» в первом туре на другую арену
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб попросит РПЛ перенести матч «Торпедо» в первом туре чемпионата России сезона-2022/23 на другую арену.
«Никакой здесь альтернативы быть не может. Есть подмосковный футбольный клуб «Химки» и есть команда, которая будет играть на своем стадионе. Наша задача — это футбольный клуб «Химки», а не «Торпедо», и, если кто-то этого не понимает, мы в ближайшее время это объясним», — сказал Терюшков ТАСС.
В первом туре «Химки» примут петербургский «Зенит», а «Торпедо» — «Сочи». «Торпедо» до сентября домашние матчи будет проводить на «Арене Химки» — домашней арене подмосковного клуба. В качестве домашнего стадиона московской команды заявлены «Лужники».
«Стадион будет общаться с «Торпедо», как выходить из сложившейся ситуации. Когда они заключали договор, то знали, что у него есть футбольный клуб из Московской области. Никакие дополнительные заработки не могут быть в ущерб клубу. «Торпедо» я советую искать альтернативный стадион», — добавил Терюшков.
В прошлом сезоне «Торпедо» заняло первое место в Футбольной национальной лиге и получило право сыграть в высшем российском дивизионе.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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