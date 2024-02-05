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5 февраля, 15:08

Глебов признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

«Привык, что каждые полгода появляются слухи об интересе со стороны других клубов. Мне нужно работать и улучшать свои качества. Мне тяжело ответить на вопрос, каким я вижу свой следующий шаг в карьере. Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в Европе, но сейчас нет предложений из-за рубежа. Это мечты, а мечтать не вредно. Но нужно жить сегодняшним днем», — приводит слова Глебова Sport24.

24-летний Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 24 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-618188-glebov-khotelosby-poprobovat-svoi-sily-v-yevrope-eto-mechty-a-mechtat-ne-vredno
Данил Глебов
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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