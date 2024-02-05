Глебов признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

«Привык, что каждые полгода появляются слухи об интересе со стороны других клубов. Мне нужно работать и улучшать свои качества. Мне тяжело ответить на вопрос, каким я вижу свой следующий шаг в карьере. Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в Европе, но сейчас нет предложений из-за рубежа. Это мечты, а мечтать не вредно. Но нужно жить сегодняшним днем», — приводит слова Глебова Sport24.

24-летний Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 24 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.