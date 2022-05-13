В «Сочи» прокомментировали подачу апелляции в CAS: «Необходимо использовать все варианты»

В «Сочи» отреагировали на подачу апелляции в CAS

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему клуб принял решение подать апелляцию в CAS на решение УЕФА отстранить российские клубы от участия в еврокубках.

«Нам необходимо использовать все варианты. Почему нет? Мы подали иск. Считаю важным, что мы озвучили свою позицию. Посмотрим по результатам, что будет», — сказал Рубашко «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы. Кроме того, зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России.