Барриос: «Зенит» — главный клуб в моей карьере»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился эмоциями от игры за российскую команду.

«Зенит» — главный клуб в моей карьере, я очень рад, что однажды наши пути пересеклись и вместе мы одержали столько ярких и славных побед. Очень надеюсь, что впереди у нас еще много титулов и трофеев. Я горд защищать цвета главного клуба России, тем более делать это на протяжении столь долгого времени», — цитирует 32-летнего колумбийца клубная пресс-служба.

По словам Барриоса, воспоминания от игры за «Зенит» останутся с ним на всю жизнь.

Полузащитник выступает за российскую команду с февраля 2019 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 в 27 матчах он отметился одной результативной передачей.

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