Дюков рассказал о помощи РФС жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал проведение акции «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане.

«Мы приняли совместное решение с лигами и клубами о проведении этой акции, чтобы помочь жителям Дагестана, пострадавшим от стихийного бедствия. В данном случае важна как финансовая, так и моральная поддержка. Мы хотим показать, что за жителей Дагестана сегодня переживает вся страна. Футбол объединяет, и мы надеемся, что к акции присоединится как можно больше клубов, спортсменов и болельщиков», — сказал Дюков.

В среду РФС объявил, что на ближайших матчах всех профессиональных футбольных турниров России команды выйдут на поле в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой». Дикторы на стадионах и комментаторы в эфире расскажут о последствиях наводнения и призовут поддержать жителей региона.

По данным МЧС России, в результате стихийного бедствия в девяти населенных пунктах Дагестана было затоплено свыше 2000 жилых домов.

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