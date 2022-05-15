Мостовой про пенальти: «Взял мяч и ждал решения. Дзюба отдал? Может, молодому дал проверить в себя. Спасибо ему»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Спартака» (1:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ.
— Долго разговаривали с судьей?
— Я взял мяч и ждал решения — либо гол, либо пенальти. Дзюба отдал? Может, молодому дал проверить себя. Спасибо ему. Знаю, что для него «Спартак» такой клуб. Артем, спасибо!
— Дзюба остается в «Зените»?
— Не знаю, спросите у него. Я знаю то же, что и вы из новостей. Что бы я посоветовал? Слушать свое сердце.
— Говорят, что Дзюба не праздновал чемпионство?
— Неправда. И в прошлом году праздновал, и в этом.
— Болельщиков «Зенита» было много. Не было ощущения, что играете дома?
— Да, 100 процентов. Просто стадион поменялся, а болельщики наши. Это не то что бы испортило игру, но атмосфера не такая. Не было поддержки «Спартака». Когда бил пенальти, удивился даже пустой трибуне.
— Селихов мастер отражать пенальти же...
— Перед ударом вспомнил, что с «Легией» у него был такой момент. Потом понял, что нужно поменять эту традицию.
— Говорили, что этот матч вообще не важен для «Зенита». Но по игре такого ощущения не возникло.
— В первом тайме, может, несильно мотивированными. Хотя в матче «Спартак» — «Зенит» как можно быть без мотивации? Это дерби. Все хотят победить.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0