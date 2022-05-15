Мостовой про пенальти: «Взял мяч и ждал решения. Дзюба отдал? Может, молодому дал проверить в себя. Спасибо ему»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Спартака» (1:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

— Долго разговаривали с судьей?

— Я взял мяч и ждал решения — либо гол, либо пенальти. Дзюба отдал? Может, молодому дал проверить себя. Спасибо ему. Знаю, что для него «Спартак» такой клуб. Артем, спасибо!

— Дзюба остается в «Зените»?

— Не знаю, спросите у него. Я знаю то же, что и вы из новостей. Что бы я посоветовал? Слушать свое сердце.

— Говорят, что Дзюба не праздновал чемпионство?

— Неправда. И в прошлом году праздновал, и в этом.

— Болельщиков «Зенита» было много. Не было ощущения, что играете дома?

— Да, 100 процентов. Просто стадион поменялся, а болельщики наши. Это не то что бы испортило игру, но атмосфера не такая. Не было поддержки «Спартака». Когда бил пенальти, удивился даже пустой трибуне.

— Селихов мастер отражать пенальти же...

— Перед ударом вспомнил, что с «Легией» у него был такой момент. Потом понял, что нужно поменять эту традицию.

— Говорили, что этот матч вообще не важен для «Зенита». Но по игре такого ощущения не возникло.

— В первом тайме, может, несильно мотивированными. Хотя в матче «Спартак» — «Зенит» как можно быть без мотивации? Это дерби. Все хотят победить.