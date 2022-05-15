Михаил Кержаков отреагировал на ничью в матче со «Спартаком»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Потерял ли по такой игре «Зенит» очки? Мы стали чемпионами, какая разница», — сказал после матча Кержаков.

35-летний вратарь не принял участие в матче со «Спартаком». Ворота сине-бело-голубых защищал Даниил Одоевский.

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» досрочно стал чемпионом страны и идет на первой строчке с 65 очками.