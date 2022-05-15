«Спартак» — «Зенит»: Мостовой сравнял счет в добавленное время с пенальти
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнял счет в добавленное ко второму тайму время матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 1:1.
На 90+3-й минуте футболист реализовал пенальти.
24-летний Мостовой забил 5-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. Матч против «Спартака» стал для него 27-м в этом чемпионате России.
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|21.05
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|
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|
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