Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» в товарищеском матче

Махачкалинское «Динамо» в гостях обыграло «Ахмат» в товарищеском матче -2:1.

В составе гостей голами отличились Гамид Агаларов и Сердер Сердеров. Единственный гол на счет хозяев записал Руис Диас.

После 21 матча махачкалинцы располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 21 очком. «Ахмат» идет 14-м с 18 баллами.