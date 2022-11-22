Ерохин — о матче со «Спартаком»: «Это заключительный матч года, заключительный матч в группе. Будет серьезная борьба»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями после завершения товарищеского матча против «Црвены Звезды» (3:1).
— Сегодня была товарищеская игра с хорошей командой, которая участвовала в этом сезоне в еврокубках, лидирует с большим отрывом в своем чемпионате. Через эту игру готовились к предстоящему матчу в Кубке со «Спартаком». Сейчас уже все мысли об этом, будем готовиться к «Спартаку».
— Как вы лично настраивались? К чему готовились сегодня? Нужна ли была обязательно победа или матч рассматривался как хороший тренировочный спарринг перед воскресной игрой?
— Естественно, в любом матче выходим с мыслями только о победе — будь он товарищеский или официальный. Тем более, на домашнем стадионе при своих болельщиках. Сегодня очень много собралось зрителей — спасибо им большое за такую поддержку в товарищеском матче.
— Если не ошибаемся, для вас этот матч был чуть более наполнен личными эмоциями. Могли бы вы рассказать, почему?
— Сегодня меня впервые сопровождал сын, когда мы выходили на поле. Поэтому было вдвойне приятно. Ему было интересно посмотреть, как все обстоит изнутри — здесь, на стадионе. Очень рад и счастлив, что так произошло.
— Расскажите о моменте с забитым мячом — соперники апеллировали к арбитру, говорили, что там офсайд. Как момент выглядел вашими глазами?
— Как мне показалось, один из игроков «Црвены» задержался [ближе к своим воротам]. Сложно судить — видел его боковым зрением, но раз арбитр не поднял флажок, то значит, что офсайда не было.
— Одна команда в красно-белых цветах уже уступила на «Газпром Арене», ждем следующую. Какой настрой на заключительный матч в году?
— Настрой — самый боевой. Несмотря на то, что это последний матч. У нас не все задачи решены в группе. Будем отталкиваться от завтрашнего результата, тем не менее, нужно побеждать. Это заключительный матч года, заключительный матч в группе. Будет серьезная борьба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2