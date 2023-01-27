Полузащитник «Урала» Сиссе рассказал о матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» в АПЛ

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал о своем выступлении за «Фулхэм».

— В «Фулхэме» вы играли против «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Тоттенхэма». Самые трудные матчи в карьере?

— Да, безусловно. Когда вы играете против лучших команд в мире, это невероятные ощущения. Эти игры полны интенсивности, и в них участвовало много великих игроков, — приводит Metaratings.ru слова Сиссе.

— После Йокановича в «Фулхэм» пришел Клаудио Раньери. Какой главный совет он вам дал, когда вы работали с ним в «Фулхэме»?

— Я не слишком много с ним разговаривал персонально. Но, когда он приехал в клуб, он дал понять, что рассчитывает на меня. Я смог сыграть против «МЮ» и «Арсенала» благодаря его веры в меня. Жаль, что Клаудио Раньери ушел в тот период.

28-летний гвинеец выступает за команду из Екатеринбурга с сентября 2022 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

За «Фулхэм» Сиссе выступал с 2017 по 2020 годы, сыграв 13 матчей и не отметившись результативными действиями.