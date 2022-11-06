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Полузащитник «Урала» Мишкич получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга в матче с «Локомотивом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врачи оказывают помощь Даниэлю Мишкичу.
Фото ФК «Урал»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич получил тяжелую травму в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

У 29-летнего хорвата выявили перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Позднее футболисту сделают операцию.

В конце первого тайма Мишкич получил повреждение при борьбе за мяч в воздухе с вратарем «Локомотива» Даниилом Худяковым и защитником железнодорожников Егором Погостновым.

В сезоне-2022/23 Мишкич забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Урал».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:2
Локомотив

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/5381

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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
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 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
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