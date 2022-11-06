Полузащитник «Урала» Мишкич получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга в матче с «Локомотивом»
Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич получил тяжелую травму в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).
У 29-летнего хорвата выявили перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Позднее футболисту сделают операцию.
В конце первого тайма Мишкич получил повреждение при борьбе за мяч в воздухе с вратарем «Локомотива» Даниилом Худяковым и защитником железнодорожников Егором Погостновым.
В сезоне-2022/23 Мишкич забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Урал».
Источник: https://t.me/fc_uralEkb/5381
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