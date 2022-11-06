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Сегодня, 17:29

Президент «Урала» Иванов об автоголе Филипенко: «Я поддержал парня. Он расстроился»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» рассказал об общении с защитником Егором Филипенко после матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Я поддержал парня. Он расстроился, хотя я считаю, что сегодня он был одним из лучших, — сказал Иванов «СЭ». — Когда Егор приехал и долго не играл, у меня, скажу честно, складывалось впечатление, что он не очень. А тут я увидел, что Егор уже второй матч играет очень здорово. В моменте с автоголом, ему некуда было деваться. Никаких претензий к Егору, он был одним из лучших на поле. Его я просто подбодрил, сказал, что ничего страшного, так бывает, он не виноват».

В концовке игры Филипенко забил сначала в чужие ворота, а потом — в свои.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:2
Локомотив

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

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23%

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⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
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П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Егор Филипенко
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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 2 : 0
5.11 14:00
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5.11 16:30
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5.11 16:30
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