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Сиссе: «Если у кого-то из Европы есть возможность приехать играть в Россию, я бы рекомендовал им это сделать»

Алина Савинова
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе ответил на вопрос, почему решился на переезд в Россию.

«Внутри России нет беспокойства, поэтому у меня нет необходимости драматизировать ситуацию. У каждого — свой выбор, но страна живет нормально, поэтому меня это не беспокоит.

Я вырос в Бельгии и хорошо знаю европейскую жизнь. Поэтому я бы сказал, что, если у кого-то из Европы есть возможность приехать играть в Россию, я бы настоятельно рекомендовал им это сделать. Это прекрасная страна, здесь очень профессиональный подход, и вы ни в чем не испытываете недостатка", — приводит Metaratings.ru слова Сиссе.

28-летний гвинеец выступает за команду из Екатеринбурга с сентября 2022 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-urala-sisse-esli-u-kogo-to-iz-evropy-est-vozmozhnost-igrat-v-rossii-ya-by-nastoyatelno-rekomendoval-im-eto-sdelat-223097/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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1.80

Х2

25%

2.08

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23%

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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