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Сегодня, 09:20

Хавбек «Урала» Егорычев — о тратах: «Могу прожить на 25 тысяч рублей в месяц»

Андрей Егорычев рассказал, на какую сумму может прожить месяц
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в интервью «СЭ» рассказал, на какую сумму может прожить месяц.

— Прошлой весной «Урал» чуть не вылетел. В итоге в ФНЛ отправился «Рубин», хотя там даже ввели дополнительные премиальные, чтобы остаться в премьер-лиге. Вам тоже?

— Нет, у нас все бонусы прописываются перед сезоном — как за победы в отдельных матчах, так и за достижение поставленных целей. От положения команды в таблице финансовые условия не меняются.

Весной, конечно, пришлось понервничать, но при этом внутри было ощущение, что все закончится хорошо. Я просто смотрел на наш состав и не понимал, как мы вообще оказались в такой ситуации.

— У тебя наверняка особое отношение к деньгам, учитывая, что за полгода до перехода в «Урал» ты играл на КФК и больших гонораров не видел. Помнишь свою последнюю зарплату на этом уровне?

— В «Носте» платили 20-25 тысяч рублей в месяц. Плюс были хорошие премиальные: по 10 тысяч за победу. Для меня это считалось очень много! Потому что детей еще не было, а я жил на базе в Новотроицке с трехразовым питанием. То есть основные расходы — питание и жилье — были закрыты.

На что мне тратить? Ну, купить продукты в магазине, одежду, бутсы. Оплатить подписки. Плюс раз в неделю мы с Мингияном Бевеевым ходили в один и тот же ресторан — покушать и просто переключиться с тренировок.

Конечно, сейчас персональных расходов стало больше — на нутрициолога, спортивного психолога, дополнительные тренировки. А 5 лет назад 25 тысяч были для меня большими деньгами, которых на все хватало.

— Ты сказал, что 25 тысяч в «Носте» для тебя одного — это было даже много. Смог бы прожить на эти деньги сейчас?

— Если задача — просто прожить, то, конечно, смог бы. Сто процентов! Но если нужно оплатить какие-то курсы, занятия с психологом, нутрициолога, бутсы обновить, которые стоят под 20 тысяч, — тогда не хватит. Определяющий фактор — жилье и питание. Если это есть, то ограничиться 25-30 тысячами в месяц — вообще легко.

В этом сезоне на счету 30-летнего полузащитника 15 матчей за «Урал» во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.

Полное интервью Андрея Егорычева «СЭ» здесь

Андрей Егорычев
Футбол
РПЛ
ФК Урал
2
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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