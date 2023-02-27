Хавбек «Урала» Егорычев — о тратах: «Могу прожить на 25 тысяч рублей в месяц»
Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в интервью «СЭ» рассказал, на какую сумму может прожить месяц.
— Прошлой весной «Урал» чуть не вылетел. В итоге в ФНЛ отправился «Рубин», хотя там даже ввели дополнительные премиальные, чтобы остаться в премьер-лиге. Вам тоже?
— Нет, у нас все бонусы прописываются перед сезоном — как за победы в отдельных матчах, так и за достижение поставленных целей. От положения команды в таблице финансовые условия не меняются.
Весной, конечно, пришлось понервничать, но при этом внутри было ощущение, что все закончится хорошо. Я просто смотрел на наш состав и не понимал, как мы вообще оказались в такой ситуации.
— У тебя наверняка особое отношение к деньгам, учитывая, что за полгода до перехода в «Урал» ты играл на КФК и больших гонораров не видел. Помнишь свою последнюю зарплату на этом уровне?
— В «Носте» платили 20-25 тысяч рублей в месяц. Плюс были хорошие премиальные: по 10 тысяч за победу. Для меня это считалось очень много! Потому что детей еще не было, а я жил на базе в Новотроицке с трехразовым питанием. То есть основные расходы — питание и жилье — были закрыты.
На что мне тратить? Ну, купить продукты в магазине, одежду, бутсы. Оплатить подписки. Плюс раз в неделю мы с Мингияном Бевеевым ходили в один и тот же ресторан — покушать и просто переключиться с тренировок.
Конечно, сейчас персональных расходов стало больше — на нутрициолога, спортивного психолога, дополнительные тренировки. А 5 лет назад 25 тысяч были для меня большими деньгами, которых на все хватало.
— Ты сказал, что 25 тысяч в «Носте» для тебя одного — это было даже много. Смог бы прожить на эти деньги сейчас?
— Если задача — просто прожить, то, конечно, смог бы. Сто процентов! Но если нужно оплатить какие-то курсы, занятия с психологом, нутрициолога, бутсы обновить, которые стоят под 20 тысяч, — тогда не хватит. Определяющий фактор — жилье и питание. Если это есть, то ограничиться 25-30 тысячами в месяц — вообще легко.
В этом сезоне на счету 30-летнего полузащитника 15 матчей за «Урал» во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.
Полное интервью Андрея Егорычева «СЭ» здесь
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2