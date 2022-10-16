Султонов — о Талалаеве: «Мы на последнем месте. Нужен был тренер с опытом, который вытаскивает команды»

Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в разговоре с «СЭ» высказался о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера автозаводцев.

— Привыкаем к Талалаеву. Прошло две тренировки, потом сразу игра. Есть требования, которые он нам озвучил. Будем выполнять. О вопросе его назначения — это к руководству. Сами видите, на каком мы месте. Дай бог, вылезем из этой ситуации.

— Насколько неожиданными были перестановки в тренерском штабе?

— Мы на последнем месте, к сожалению. Все что угодно может быть. Нужен был тренер с опытом, который вытаскивает такие команды. У него должен быть опыт, и он должен знать, что такое премьер-лига.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

В первом матче под руководством Талалаева «Торпедо» на своем поле уступил «Локомотиву» (0:1) в 13-м туре РПЛ. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков.