Кухарчук: «Те игроки, которым нужны мотивационные слова, не должны играть в футбол»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в комментарии для «СЭ» рассказал о мотивации после вылета команды из РПЛ.

«Мы профессиональные игроки. Не понимаю, какая должна быть мотивация и какие должны быть слова. Мы играем в РПЛ, в «Лужниках». Какая должна быть мотивация? Те игроки, которым нужны мотивационные слова, не должны играть в футбол. Мотивация — это то ощущение, что ты еще играешь в РПЛ», — сказал Кухарчик «СЭ».

После 29 туров «Торпедо» с 13 очками досрочно вылетело из РПЛ.