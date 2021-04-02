Полузащитник «Тамбова» Еркин рассказал об опросе, прошедшем в офисе РФС
Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин, подозреваемый в ставках и оказании влияния на результаты матчей, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об опросе в Российском футбольном союзе (РФС).
31-летний футболист прибыл в офис организации в 11.00 (по мск) и находился там до 14.40. Еркин был вместе с адвокатом.
— Как прошел опрос?
— Это не ко мне, а к пресс-атташе клуба. Мне запрещено говорить.
— Почему так долго длилось?
— Так получилось.
— Вчера появилось информация, что ваш одноклубник Дмитрий Герман отказался пройти полиграф. А вы?
— Без комментариев.
— Вы можете хотя бы сказать в чем вас обвиняют?
— Я сам не знаю. Как я могу об этом говорить, если я сам не знаю, в чем меня обвиняет РФС. Просто проводят проверку.
— Говорят про ставки и то, что вы оказывали влияние на исход матча...
— ...
— Вы будете дальше играть?
— Почему я должен не играть?
— Клуб же вас отстранил от тренировок.
— На время разбирательств.
— Как долго оно продлится?
— Я не знаю. Что вы от меня хотите.
— Можете рассказать, как вы попали в «Тамбов»?
— Не буду я ничего рассказывать.
Александр Еркин и его партнер по команде Дмитрий Герман подозреваются в ставках и оказании влияния на результаты матчей. Оба на данный момент отстранены от работы с командой. Герман дал показания в РФС в четверг. Он отказался проходить проверку на полиграфе.
В начале 2020 года у «Тамбова» появилась возможность доиграть текущий сезон Тинькофф РПЛ благодаря финансовой помощи РФС и лиги. Клубу было выделено более 150 миллионов рублей. После 23 туров чемпионата России «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.
24 марта стало известно, что РФС заподозрил в игре на ставках двух футболистов «Тамбова» — Дмитрия Германа и Александра Еркина. Сообщалось, что оба игрока были вызваны в РФС. По информации «СЭ», подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).
(Севастиан Терлецкий)
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