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РФС опросил игрока «Тамбова» Германа, он отказался от полиграфа

21:15
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РФС в четверг опросил полузащитника «Тамбова» Дмитрия Германа по делу о ставках, сообщает «РБ Спорт» 1 апреля.

«Сегодня по вызову РФС в офис организации прибыл Дмитрий Герман, — сказали в службе коммуникаций РФС. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе футболист отказался».

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что РФС вызвал Германа и нападающего Александра Еркина 2 апреля по подозрению в ставках на матчи своей команды.

По информации «СЭ», Герман и Еркин подозреваются в ставках на матчи «Тамбова» против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5). Оба на данный момент отстранены от работы с командой. Еркин должен дать показания в РФС в пятницу.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/rfs-oprosil-igroka-tambova-germana-futbolist-otkazalsya-ot-poligrafa/

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