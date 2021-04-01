РФС опросил игрока «Тамбова» Германа, он отказался от полиграфа

РФС в четверг опросил полузащитника «Тамбова» Дмитрия Германа по делу о ставках, сообщает «РБ Спорт» 1 апреля.

«Сегодня по вызову РФС в офис организации прибыл Дмитрий Герман, — сказали в службе коммуникаций РФС. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе футболист отказался».

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что РФС вызвал Германа и нападающего Александра Еркина 2 апреля по подозрению в ставках на матчи своей команды.

По информации «СЭ», Герман и Еркин подозреваются в ставках на матчи «Тамбова» против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5). Оба на данный момент отстранены от работы с командой. Еркин должен дать показания в РФС в пятницу.