Стали известны футболисты «Тамбова», подозреваемые в игре на ставках
Двумя футболистами «Тамбова», которых РФС заподозрил в игре на ставках, являются нападающий Александр Еркин и полузащитник Дмитрий Герман, информирует Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что игроков вызвали в РФС после информации от букмекеров. По информации «СЭ», подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» и «Сочи».
14 марта тамбовчане уступили в Саранске «Краснодару» со счетом 0:4 в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. 19 марта команда Сергея Первушина в гостях проиграла «Сочи» (0:5).
Во время зимней паузы в СМИ сообщалось, что «Тамбов» мог сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате перед футболистами.
«Тамбов» с 13 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/stali-izvestny-familii-dvukh-futbolistov-tambova-podozrevaemykh-v-igre-na-stavkakh/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю