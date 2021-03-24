Стали известны футболисты «Тамбова», подозреваемые в игре на ставках

Двумя футболистами «Тамбова», которых РФС заподозрил в игре на ставках, являются нападающий Александр Еркин и полузащитник Дмитрий Герман, информирует Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что игроков вызвали в РФС после информации от букмекеров. По информации «СЭ», подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» и «Сочи».

14 марта тамбовчане уступили в Саранске «Краснодару» со счетом 0:4 в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. 19 марта команда Сергея Первушина в гостях проиграла «Сочи» (0:5).

Во время зимней паузы в СМИ сообщалось, что «Тамбов» мог сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате перед футболистами.

«Тамбов» с 13 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.