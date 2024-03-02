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2 марта, 22:36

Зобнин: «Не хватало Абаскаля. С ним было бы чуточку лучше»

Зобнин заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Зенитом»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

— Насколько сильно сегодня не хватало Абаскаля?

— Он наш начальник, наш тренер. Конечно, не хватало. С ним было бы чуточку лучше.

— Вы понимаете, почему он уехал в Москву?

— Понимаю. В прошлом матче с Самарой он по тому же принципу поступил. У нас утром было собрание, на котором он все объяснил. То, что объяснил, не буду говорить, но мы его решение поняли.

— Но вам было бы комфортнее, если бы он присутствовал на стадионе?

— Мы готовились 40 дней. Мы знали все, выучили «Зенит». Чуть ли не каждый день теории проводились, поэтому мы уже знали, с кем мы играем, к чему нам готовиться. Утром еще раз все повторили — и в бой.

Ранее стало известно, что Абаскаль не будет присутствовать на матче против «Зенита».

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Роман Зобнин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Оренбург

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