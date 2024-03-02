Зобнин: «Не хватало Абаскаля. С ним было бы чуточку лучше»

Зобнин заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

— Насколько сильно сегодня не хватало Абаскаля?

— Он наш начальник, наш тренер. Конечно, не хватало. С ним было бы чуточку лучше.

— Вы понимаете, почему он уехал в Москву?

— Понимаю. В прошлом матче с Самарой он по тому же принципу поступил. У нас утром было собрание, на котором он все объяснил. То, что объяснил, не буду говорить, но мы его решение поняли.

— Но вам было бы комфортнее, если бы он присутствовал на стадионе?

— Мы готовились 40 дней. Мы знали все, выучили «Зенит». Чуть ли не каждый день теории проводились, поэтому мы уже знали, с кем мы играем, к чему нам готовиться. Утром еще раз все повторили — и в бой.

Ранее стало известно, что Абаскаль не будет присутствовать на матче против «Зенита».

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).