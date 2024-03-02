Абаскаль будет смотреть матч с «Зенитом» на базе «Спартака» в Москве

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль будет следить за матчем 19-го тура РПЛ с «Зенитом» на базе московской команды.

«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», — заявил Зеленов.

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Тренер толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля.

Напомним, что «Спартак» прилетел в Санкт-Петербург прямо со сборов в ОАЭ, но без нападающего Квинси Промеса, которого не пустили в самолет с остальной командой.