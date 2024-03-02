Хлусевич — про переезд в «Лужники»: «Ничего страшного, будем играть там»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал то, что команда проведет домашний матч 20-го тура РПЛ против «Факела» в «Лужниках».

— Насколько вы знаете, это второй домашний стадион «Спартака». Поэтому ничего страшного, будем играть там.

— Вы до этого играли в «Лужниках»?

— В финале Кубка.

— Воспоминания отличные.

— Великолепные.

Матч «Спартака» с «Факелом» перенесен с «Лукойл Арены» из-за плохого состояния газона.