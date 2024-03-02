Угальде: «В РПЛ больше борьбы, в Нидерландах уклон в основном на технику»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сравнил нидерландскую и российскую лигу.

2 марта в 19-м туре РПЛ красно-белые на выезде сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

— Можешь ли ты сравнить две лиги: нидерландскую и российскую?

— Сложно сравнивать. В РПЛ больше борьбы. В Нидерландах уклон в основном на технику. Но мне нужно больше времени, чтобы дать более подробный ответ на этот вопрос.

— Веришь ли, что «Спартак» может выиграть титул в этом сезоне?

— Мы будем биться до самого конца. У нас есть шансы. Надеюсь, что мы сможем добиться максимума в следующих играх. Это непросто, но это футбол.

— Что ты думаешь об отлете Абаскаля в Москву?

— Он не мог находиться на скамейке, так что я думаю, все в порядке.

— Что ты думаешь о ситуации с Промесом? Общаетесь ли вы?

— Не хотел бы говорить об этом.

— Что ты можешь сказать о Москве?

— Я был там всего три дня. (Смеется.) Было хорошо! Это большой город! Нужно больше времени, чтобы посмотреть город и понять культуру.

— Какие преимущества у Москвы в сравнении с европейскими городами?

— Сложно сравнить. Я еще не пожил в Москве. Нужно больше времени.