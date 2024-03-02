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2 марта, 22:37

Угальде: «В РПЛ больше борьбы, в Нидерландах уклон в основном на технику»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сравнил нидерландскую и российскую лигу.

2 марта в 19-м туре РПЛ красно-белые на выезде сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

— Можешь ли ты сравнить две лиги: нидерландскую и российскую?

— Сложно сравнивать. В РПЛ больше борьбы. В Нидерландах уклон в основном на технику. Но мне нужно больше времени, чтобы дать более подробный ответ на этот вопрос.

— Веришь ли, что «Спартак» может выиграть титул в этом сезоне?

— Мы будем биться до самого конца. У нас есть шансы. Надеюсь, что мы сможем добиться максимума в следующих играх. Это непросто, но это футбол.

— Что ты думаешь об отлете Абаскаля в Москву?

— Он не мог находиться на скамейке, так что я думаю, все в порядке.

— Что ты думаешь о ситуации с Промесом? Общаетесь ли вы?

— Не хотел бы говорить об этом.

— Что ты можешь сказать о Москве?

— Я был там всего три дня. (Смеется.) Было хорошо! Это большой город! Нужно больше времени, чтобы посмотреть город и понять культуру.

— Какие преимущества у Москвы в сравнении с европейскими городами?

— Сложно сравнить. Я еще не пожил в Москве. Нужно больше времени.

&laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче 19-го тура РПЛ&nbsp;&mdash; 0:0. «Спартак» без лидера и тренера сдержал «Зенит». Может, не все так плохо?

Манфред Угальде
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
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