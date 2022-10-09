Умяров: «Завтра МРТ. Чуть побаливает плюсневая кость»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после завершения матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2) рассказал о своем повреждении.

«Завтра МРТ. Чуть побаливает плюсневая кость. Я еще на тренировке чуть-чуть почувствовал, на игре подвернул — неприятненько стало. Посмотрим, что дальше», — заявил Умяров.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.