Умяров рассказал, что может пропустить дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями перед предстоящим матчем 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Хочется, чтобы игра была огненной. Самое плохое — могу пропустить дерби. Но, надеюсь, до этого не дойдет», — заявил футболист.

Ранее Умяров рассказал, что в понедельник пройдет медобследование по поводу повреждения.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.