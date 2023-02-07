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Сегодня, 18:30

Полузащитник «Спартака» Мартинс Перейра рассказал, когда полностью восстановится после травмы

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, когда полностью восстановится после травмы.

— Второй сбор скоро завершится. Как «Спартак» готов на сегодняшний день? Каким мы увидим команду с «Локомотивом»?

— Второй сбор идет хорошо. Самое главное сейчас — набрать физическую форму. Конечно, мы работаем над тактикой. Думаю, что будем готовы к матчу с «Локо».

— Накануне ты сыграл несколько минут. Когда ты будешь полностью готов?

— От тех минут я получил удовольствие. Моя ключевая задача сейчас восстановиться полностью. Не буду строить прогнозов, когда это будет. Буду делать все, чтобы это было как можно скорее.

— С какими чувствами смотрел матчи со скамейки, стадиона?

— Были хорошие ощущения, потому что я всегда находился внутри команды. Я не чувствовал себя чужим. Да, я не мог помочь на поле, но я работал над восстановлением и был практически всегда в Москве. На какое-то время улетел в Люксембург, но ощущение единения с командой очень помогало.

25-летний футболист получил мышечное повреждение бедра в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил 1 гол.

ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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П
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