Алдонин заявил, что ЦСКА не помешал бы нападающий высокого класса ао второй части сезона

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос, нужен ли армейцам еще один нападающий после уход Гайча.

«Если у ЦСКА на примете есть форвард высокого класса, то он не помешает армейцам во второй части сезона. ЦСКА рассматривает панамского нападающего Диаса? Сложно сказать усилит он команду или нет. Еще раз повторю, что высококлассный нападающий не помешал бы. Если нет вариантов с таким форвардом, то молодой российский футболист из академии тоже пригодится», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

После ухода Адольфо Гайча в аренду в «Верону» ЦСКА остался с двумя нападающими — Федором Чаловым и Антоном Заболотным.