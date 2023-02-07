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Мартинс Перейра уверен, что попадет в состав «Спартака» во второй половине сезона

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра уверен, что попадет в состав крансо-белых во второй половине сезона.

— У «Спартака» сейчас на каждую позицию минимум по два футболиста. С какими чувствами ты ожидаешь возобновление сезона? Нет опасения, что не попадешь в состав?

— Нет. Конкуренция — это хорошо. Лично меня это только подстегивает, когда ты бьешься за место в составе. Это помогает командной химии, которая у нас на хорошем уровне.

— Сейчас идет зимний турнир. Вам важно победить в нем или же это больше товарищеские игры?

— Мы футболисты, мы всегда играем на победу. Хочется побеждать всегда, хоть на тренировках, хоть в товарищеских турнирах. Мы здесь для того, чтобы подготовиться к сезону и выиграть.

— Болельщики переживают, что «Спартак» выглядит слишком ярко и не хотят, чтобы этот фарт исчез весной. Есть повод для беспокойства?

— Это не фарт. Это плоды нашей работы. Мы работаем на тренировках. Я верю, что это продолжится и в сезоне.

25-летний футболист получил мышечное повреждение бедра в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил 1 гол.

ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
0
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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