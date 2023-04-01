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Хлусевич: «Ахмат» тянул время. Странно, почему так долго реагировал рефери»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

— Что скажете по поводу таких историй, когда вратарь «Ахмата» тянул время? Это нервировало?

— Там не только вратарь, вся команда тянула время. Очень странно, почему так долго реагировал рефери, хотя мы ему не раз говорили по ходу игры в первом тайме. Но у нас все равно были моменты, которые надо было реализовывать. От этого надо отталкиваться.

— Как свою игру оцените? У вас было пару моментов.

— Не могу оценивать свою игру. Оценит тренер, скажет, что было не так. В любом случае, что-то было не так, потому что мы не выиграли этот матч. Разберем, посмотрим.

— Абаскаль достаточно долго, около 5 минут говорил в круге с командой. Такое нечасто бывает. Что это было?

— Просто поговорили. То, о чем мы разговаривали, останется между нами.

— Нет ощущения, что вы немножко подсели, что оказались не готовы к такому количеству графику — много матчей весной?

— У всех одинаковое количество матчей, ничего страшного в этом нет. Наоборот, это хорошо. Чем больше игр, тем лучше.

— Вы физически себя хорошо чувствуете?

— Да.

Даниил Хлусевич
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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