Полузащитник «Спартака» Хендрикс может продолжить карьеру в Турции

«Антальяспор» интересуется полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом, сообщает Ajansspor.

По информации источника, главный тренер турецкой команды Нури Шахин хочет укрепить оборонительную линию. Сообщается, что клуб уже контактировал с 26-летним Хендриксом, а также намерен подписать защитника «Буде-Глимта» Мариуса Лоде.

В сезоне-2021/22 Хендрикс принял участие в 11 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermark.com оценивает стоимость нидерландца в 1,8 миллиона евро.