Полузащитник «Спартака» Хендрикс может продолжить карьеру в Турции
11:58
«Антальяспор» интересуется полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом, сообщает Ajansspor.
По информации источника, главный тренер турецкой команды Нури Шахин хочет укрепить оборонительную линию. Сообщается, что клуб уже контактировал с 26-летним Хендриксом, а также намерен подписать защитника «Буде-Глимта» Мариуса Лоде.
В сезоне-2021/22 Хендрикс принял участие в 11 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermark.com оценивает стоимость нидерландца в 1,8 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://ajansspor.com/haber/iste-nuri-sahinin-transferini-istedigi-futbolcular-temaslar-basladi-592494
Читайте также
Самый отчаянный нокаутер начала XX века. Работал вышибалой уже в 15 лет, был убит трусливым выстрелом в спину
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю