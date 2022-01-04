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Полузащитник «Спартака» Хендрикс может продолжить карьеру в Турции

11:58
Йоррит Хендрикс (в центре). Фото Instagram
Йоррит Хендрикс (в центре). Фото Instagram
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«Антальяспор» интересуется полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом, сообщает Ajansspor.

По информации источника, главный тренер турецкой команды Нури Шахин хочет укрепить оборонительную линию. Сообщается, что клуб уже контактировал с 26-летним Хендриксом, а также намерен подписать защитника «Буде-Глимта» Мариуса Лоде.

В сезоне-2021/22 Хендрикс принял участие в 11 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermark.com оценивает стоимость нидерландца в 1,8 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://ajansspor.com/haber/iste-nuri-sahinin-transferini-istedigi-futbolcular-temaslar-basladi-592494

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Иван Торопцев все материалы автора

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