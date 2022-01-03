Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» имеет самый дорогой состав в чемпионате России, «Спартак» на втором месте

3 января, 23:48
Клаудиньо, Александр Максименко и Себастьян Шиманьски. Фото «СЭ»
Клаудиньо, Александр Максименко и Себастьян Шиманьски. Фото «СЭ»
Теги:

Портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг команд Тинькофф РПЛ согласно стоимости игроков.

Первое место занимает «Зенит». Общая стоимость игроков команды оценивается в 179 миллионов евро. На втором месте «Спартак» (115 миллионов). Третьим идет «Краснодар» (113,75 миллиона).

Далее идут «Динамо» (99,5 млн), «Локомотив» (95,3 млн) и ЦСКА (84,55 млн). Замыкает рейтинг «Нижний Новгород» (13,4 миллиона).

Рейтинг клубов РПЛ согласно стоимости игроков

1. «Зенит» — 179 миллионов евро

2. «Спартак» — 115

3. «Краснодар» — 113,75

4. «Динамо» — 99,5

5. «Локомотив» — 95,3

6. ЦСКА — 84,55

7. «Рубин» — 70,65

8. «Ростов» — 39,75

9. «Сочи» — 35,5

10. «Крылья Советов» — 29,35

11. «Ахмат» — 28,95

12. «Арсенал» — 22,15

13. «Химки» — 21,38

14. «Уфа» — 19,6

15. «Урал» — 19,13

16. «Нижний Новгород» — 13,4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Самый отчаянный нокаутер начала XX века. Работал вышибалой уже в 15 лет, был убит трусливым выстрелом в спину
Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию
3
9
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги