«Зенит» имеет самый дорогой состав в чемпионате России, «Спартак» на втором месте
Портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг команд Тинькофф РПЛ согласно стоимости игроков.
Первое место занимает «Зенит». Общая стоимость игроков команды оценивается в 179 миллионов евро. На втором месте «Спартак» (115 миллионов). Третьим идет «Краснодар» (113,75 миллиона).
Далее идут «Динамо» (99,5 млн), «Локомотив» (95,3 млн) и ЦСКА (84,55 млн). Замыкает рейтинг «Нижний Новгород» (13,4 миллиона).
Рейтинг клубов РПЛ согласно стоимости игроков
1. «Зенит» — 179 миллионов евро
2. «Спартак» — 115
3. «Краснодар» — 113,75
4. «Динамо» — 99,5
5. «Локомотив» — 95,3
6. ЦСКА — 84,55
7. «Рубин» — 70,65
8. «Ростов» — 39,75
9. «Сочи» — 35,5
10. «Крылья Советов» — 29,35
11. «Ахмат» — 28,95
12. «Арсенал» — 22,15
13. «Химки» — 21,38
14. «Уфа» — 19,6
15. «Урал» — 19,13
16. «Нижний Новгород» — 13,4
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