Карседо: «Родина» — конкурентоспособная команда. «Спартак» долго не мог забить второй гол»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Родиной» (3:0) в матче 1-го тура РПЛ.

— У вас случился неприятный отрезок с начала второго тайма по 60-ю минуту, кода вы сделали замены. Что случилось с командой?

— Соглашусь с вами. После первого гола мы долго не могли забить второй. Но нужно отдать должное «Родине». Это хорошая конкурентоспособная команда. Что касается замен, то мы хотели помочь команде в сложный момент. Ребята вышли с правильным отношением и желанием.

— Спасибо вам за игру в Нижнем Новгороде. Хотелось бы спросить, была ли замена Фернандеша связана с травмой?

— Спасибо за теплые слова. Мы делали все, чтобы завоевать трофей. Что касается Жедсона, он сам попросил замену. Ничего серьезного нет, но бегать полноценно не мог. Тем более, Денисов был готов помочь команде.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом».