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Карседо: «Родина» — конкурентоспособная команда. «Спартак» долго не мог забить второй гол»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Родиной» (3:0) в матче 1-го тура РПЛ.

— У вас случился неприятный отрезок с начала второго тайма по 60-ю минуту, кода вы сделали замены. Что случилось с командой?

— Соглашусь с вами. После первого гола мы долго не могли забить второй. Но нужно отдать должное «Родине». Это хорошая конкурентоспособная команда. Что касается замен, то мы хотели помочь команде в сложный момент. Ребята вышли с правильным отношением и желанием.

— Спасибо вам за игру в Нижнем Новгороде. Хотелось бы спросить, была ли замена Фернандеша связана с травмой?

— Спасибо за теплые слова. Мы делали все, чтобы завоевать трофей. Что касается Жедсона, он сам попросил замену. Ничего серьезного нет, но бегать полноценно не мог. Тем более, Денисов был готов помочь команде.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом».

&laquo;Спартак&raquo; дома разгромил &laquo;Родину&raquo; в&nbsp;1-м туре РПЛ-2026/27.«Спартак» разгромил «Родину». Команде Карседо проще без номинальных форвардов?
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Родина

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Барко установил редкий статистический показатель в матче РПЛ против «Родины»

Карседо оценил дебют Парады за «Спартак»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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