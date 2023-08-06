Денисов о переходе Рябчука в «Спартак»: «Конкуренция — хорошо. Это лишний повод прогрессировать»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал «СЭ» возможный переход защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в московский клуб.

Как сообщал «СЭ», 25-летний молдаванин в ближайшее время станет футболистом красно-белых.

— Много разговоров о возможном переходе Рябчука на твою позицию. Как реагируешь на эти разговоры? Понимаешь, что тебе будет тяжелее конкурировать?

— Конкуренция — это хорошо, несмотря на то, кто придет и на какую позицию. Иногда на одну позицию берут много сильных игроков. Это только лишний повод прогрессировать.

— Но ты читаешь эти новости?

— Очень редко смотрю что-то такого характера. Узнаю, когда все будет официально.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с января 2021 года. Защитник забил 3 гола и сделал 10 результативных передач в 120 матчах за греческую команду.