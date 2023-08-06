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Сегодня, 15:27

Мостовой уверен, что «Спартак» будет конкурентом «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ФК «Спартак».
Фото Александр Ступников/ ФК «Спартак» (Москва)

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне.

«По составу «Спартак» сейчас можно сравнивать только с «Зенитом». Опять забил Бонгонда, хотя только пришел — это к разговорам об адаптации. «Спартак» на кураже. Он будет конкурентом «Зенита». Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Спартак» одержал три победы в трех первых турах нового сезона РПЛ. Красно-белые обыграли «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1). Команда Гильермо Абаскаля делит с «Краснодаром» лидерство в турнирной таблице.

«Зенит» отстает от лидеров на 5 баллов, но имеет игру в запасе — 6 августа сине-бело-голубые на «Газпром Арене» сыграют с «Динамо». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Кроме того, «Спартак» обыграл «Краснодар» (2:1) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующем матче красно-белые примут на своем поле «Пари НН» во втором туре турнира.

Источник: «Чемпионат»
Александр Мостовой
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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