Мостовой уверен, что «Спартак» будет конкурентом «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне.

«По составу «Спартак» сейчас можно сравнивать только с «Зенитом». Опять забил Бонгонда, хотя только пришел — это к разговорам об адаптации. «Спартак» на кураже. Он будет конкурентом «Зенита». Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Спартак» одержал три победы в трех первых турах нового сезона РПЛ. Красно-белые обыграли «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1). Команда Гильермо Абаскаля делит с «Краснодаром» лидерство в турнирной таблице.

«Зенит» отстает от лидеров на 5 баллов, но имеет игру в запасе — 6 августа сине-бело-голубые на «Газпром Арене» сыграют с «Динамо». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Кроме того, «Спартак» обыграл «Краснодар» (2:1) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующем матче красно-белые примут на своем поле «Пари НН» во втором туре турнира.