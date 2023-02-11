Полузащитник «Спартака» Денисов: «Победа в предсезонном Кубке важна, но наша задача — подготовиться к сезону»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе красно-белых в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Победа в предсезонном Кубке? Всегда важно выигрывать, но все-таки это тренировочный сбор. Наша задача — подготовиться к сезону. Мы не смотрим на то, что раньше у «Спартака» были неудачи в чемпионате после побед в межсезонье. Просто идем от игры к игре», — цитирует Денисова Sport24.

В матче третьего тура Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 2:0. Московский клуб набрал 8 очков и стал победителем турнира, который проходил в Абу-Даби.