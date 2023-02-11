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Владимир Гранат: «Мамаев не до конца реализовал свой потенциал. Он точно мог бы играть в Европе»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на новость о том, что полузащитник Павел Мамаев завершил карьеру игрока.

«Мамаев был неординарным футболистом и очень талантливым, но ситуация с огромным пропуском в его футбольной карьере повлияла на него. Он не до конца реализовал свой игровой потенциал. В период, когда происходили все события с тем скандалом, он должен был быть одним из лидеров в какой-нибудь команде, но он пропустил это. Мамаев точно мог бы играть в Европе в клубах, которые выступают в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы. Просто нужно было туда вовремя попасть», — цитирует Граната Metaratings.ru.

Последним клубом 34-летнего полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-mamaev-ne-do-konca-realizoval-svoi-potencial-on-mog-by-igrat-v-evrope-227010/
Владимир Гранат
Павел Мамаев
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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