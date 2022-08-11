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Зиньковский: «Игра с «Сочи» будет в любом случае тяжелее, чем прошлые матчи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о настрое на матч 5-го тура РПЛ против «Сочи».

«Для нас хорошо складывается начало чемпионата. Набираем очки. Те, которые и должны.

Но игра с «Сочи» будет в любом случае тяжелее, чем прошлые матчи. Должны брать очки, должны стремиться быть в верхней части таблицы.

До конца чемпионата еще очень много матчей. Много будет всяких сложностей. Просто нужно выкладываться в каждом матче. Нам остается только работать», — сказал Зиньковский в интервью пресс-службе красно-белых.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдет в Москве 14 августа. Начало встречи — 20.00 (мск).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ng7U-WAgJ-o&ab_channel=FCSpartakMoscow
Антон Зиньковский
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
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 - : -
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Н. Новгород – Ростов
 - : -
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
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Динамо

 4
П
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Ростов

 3
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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Урал

 3 1 0
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Краснодар

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