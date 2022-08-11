Зиньковский: «Игра с «Сочи» будет в любом случае тяжелее, чем прошлые матчи»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о настрое на матч 5-го тура РПЛ против «Сочи».

«Для нас хорошо складывается начало чемпионата. Набираем очки. Те, которые и должны.

Но игра с «Сочи» будет в любом случае тяжелее, чем прошлые матчи. Должны брать очки, должны стремиться быть в верхней части таблицы.

До конца чемпионата еще очень много матчей. Много будет всяких сложностей. Просто нужно выкладываться в каждом матче. Нам остается только работать», — сказал Зиньковский в интервью пресс-службе красно-белых.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдет в Москве 14 августа. Начало встречи — 20.00 (мск).