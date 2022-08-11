В тренерский штаб Николая Писарева в «Химках» вошли Андрей Сосницкий, Михаил Лихачев и Евгений Бондаренко

В тренерский штаб нового главного тренера «Химок» Николая Писарева вошли Андрей Сосницкий, Михаил Лихачев и Евгений Бондаренко, сообщает сайт команды.

Должность старшего помощника главного тренера занял Андрей Сосницкий. Специалист уже работал в клубе вместе с Игорем Черевченко. Тренерскую карьеру начал в «Славии» ассистентом главного тренера, после чего возглавил «Динамо Брест». Также Сосницкий работал в «Шерифе» (Тирасполь), «Арсенале» (Киев), «Кубани» (Краснодар), «Локомотиве» (Москва), «Армавире» (Армавир), а также сотрудничал с «Витебском» (Витебск, Беларусь). Кроме этого, проходил стажировку в «Аяксе» (Амстердам, Нидерланды) и «Боруссии» (Дортмунд, Германия).

Михаил Лихачев будет заниматься аналитикой. В начале карьеры он тренировал пляжные футбольные команды «Дрим Тим МФТИ», «Строгино» и студенческую сборную России по пляжному футболу. Работал на позиции спортивного директора в пляжном московском «Локомотиве». С 2010 года является старшим тренером национальной команды по пляжному футболу. Приводил сборную к победам в Кубке Европы, Евролиге, Европейских играх, чемпионатах мира ФИФА. Два года совмещал работу в сборной и московском «Спартаке», которому помог завоевать первые награды чемпионата России.

Отвечать за физическую подготовку в «Химках» будет Евгений Бондаренко. Специалист работал на аналогичной позиции в московском «Локомотиве» и казанском «Рубине».