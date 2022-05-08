Жоаозиньо заявил, что «Сочи» не обращался к нему с предложением продлить контракт. Он бы хотел остаться в клубе

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем. Контракт 33-летнего россиянина бразильского происхождения с клубом заканчивается уже в июне этого года.

— Что будет с моим будущем? Я пока не знаю, что будет завтра, мой контракт заканчивается. Сейчас думаю о двух последних турах, а после этого уже будем обсуждать. Пока из «Сочи» никто не обращался. Конечно, я бы хотел остаться в России, но посмотрим, что будет после завершения чемпионата. Были ли предложения от других клубов? Пока нет. У меня контракт с «Сочи», думаю только о своем нынешнем клубе. Сейчас я хочу закончить чемпионат, взять медали, а потом уже будем разговаривать с руководством. Сколько планирую продолжать карьеру? Не знаю, пока здоров и чувствую себя хорошо, буду играть! Где я останусь жить после завершения карьеры? Рано об этом думать!

После 28 туров РПЛ «Сочи» с 52 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.